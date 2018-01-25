Аварии на «Скандинавии»: «Лексус» выдержал, а другая легковушка смята

О ДТП с участием грузовиков 25 января на автодороге «Скандинавия» сообщают очевидцы.

По их словам, на 141-м километре трассы водитель «Лексуса» с дерзким московским номером пошёл на обгон, не рассчитав силы, и допустил столкновение с фурой. Он жив и, похоже, невредим.

А вот ДТП километрах в 30 от Выборга – более серьёзное. Там, как говорят очевидцы, «самосвал смял легковую, как пластилин».

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».