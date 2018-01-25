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25.01.2018 15:12

В канун новых санкций США бизнес скупает российский госдолг

Спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционе превысил предложение в три с половиной раза. Об этом сообщается в ежедневном обзоре Daily Focus Райффайзенбанка. Спрос составил 136 миллиардов рублей, притом что на продажу были выставлены бумаги на 40 миллиардов рублей.

Продажа долговых бумаг с молотка состоялась накануне, 24 января. В Райффайзенбанке отметили, что такого высокого спроса не было даже в период активной покупки бумаг нерезидентами. Неделей ранее объем заявок на то же самое предложение составил 98 миллиардов рублей.

По мнению аналитиков банка, основными покупателями стали российские инвесторы, которые приобретают ОФЗ в том числе для защиты от персональных санкций. «Сейчас, по нашему мнению, основными покупателями выступают локальные инвесторы, которые могут покупать ОФЗ, в том числе, в качестве защиты от персональных санкций (вероятность их введения, судя по сохранению негативной риторики чиновников США, довольно высока)», – считают эксперты долгового рынка.

«Если так, то спрос на следующем аукционе (за день до объявления в США оценки влияния предполагаемых санкций), скорее всего, будет также высоким, поддержку окажет и поступление 150 миллиардов рублей от погашаемого на следующей неделе выпуска», — отмечается в обзоре.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го.


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