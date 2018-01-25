«Касперский»: на подходе новый охотник за реальными и криптовалютами

Еще
00:47 26.01.2018
Пришлите свою новость!
00:45
«Зенит» разгромил «Славию» со счетом 5:1
00:16
Желавший покончить с собой в ИВС на Захарьевской арестован
00:10
«Смертельный» переход на Туристской подсветили красным
00:03
В МФЦ Москвы отрицают признание однополого брака
25/01
Из-за поломки на борту самолета петербуржцы не смогли покинуть Китай
25/01
Министру Орешкину не дает спать по ночам российское качество жизни
25/01
На Украине разбился вертолет, врезавшись в линию электропередач
25/01
Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о крипторубле
25/01
В изоляторе на Захарьевской задержанный пытался покончить с собой
25/01
На сайте Горсуда Петербурга результат решения по делу появился за день до рассмотрения
25/01
В двух районах Петербурга тепло возвращается в 62 дома
25/01
Российские спортсмены подают иски в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет
25/01
В Петербурге по делу о погибшем в плену бизнесмене арестован мясник
25/01
СМИ: В России впервые «признали» однополый брак
25/01
Дворкович: Работать можно и без SWIFT, но не хотелось бы
25/01
БГ назвал дату выхода «альбома-тяжести»
25/01
На Олимпиаду поедут 169 российских спортсменов
25/01
Замминистра образования стала экс-глава комитета по печати Смольного
25/01
КГИОП предписал остановить работы на крыше бывших касс Аэрофлота на Невском
25/01
Горизбирком требует пресечь распространение «незаконных листовок» Навального
25/01
Названа стоимость перелета Порошенко в Давос за счет бюджета
25/01
Смольный дал отмашку на проектирование метро до «Планерной»
25/01
Трамп пообещал открыть «небольшое» посольство США в Иерусалиме в 2019 году
25/01
На КАД собрались «паровозиком» 7-9 машин
25/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января
25/01
Twitter не нашел доказательств вмешательства России в Brexit
25/01
42-летняя россиянка родила девочку-богатыря
25/01
«Часы Судного дня» вновь показывают без двух минут полночь
25/01
Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании
25/01
Патриарх Кирилл: У людей крышу сносит от биткоинов
25/01
Сопредседатель петербургского штаба Путина судится с журналистами из-за статьи о миллиардере с горы
25/01
«Ведомости»: В Москве показывают «Смерть Сталина»
25/01
Автобус опрокинулся на Староприозерском шоссе, есть пострадавшие
25/01
Мэр Киева: Я не Цицерон
25/01
Глава мирового биатлона возмутился решением МОК отстранить Шипулина
25/01
Сутенеры предлагали Дацику 1 млн за прекращение походов по проституткам
25/01
За пересдачу чужих квартир петербурженка отправится в колонию-поселение
25/01
Саакашвили рассказал, зачем полез на крышу
25/01
"ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru вошли в мировой топ-100 сайтов
25/01
Больше тысячи петербуржцев оштрафованы за неправильную прогулку с собаками
25/01
Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище
25/01
Кокорин, Дриусси и Заболотный сыграют в атаке "Зенита" с первых минут
25/01
Финские олимпийцы выступят в 10 видах спорта в Южной Корее
25/01
Netflix снимет сериал по мотивам русского фильма «Майор»
25/01
Пропавший в Петербурге анархист нашелся: он арестован ФСБ
25/01
Два большегруза «порвали» друг друга на трассе в Ленобласти
25/01
За 3 месяца в Сербии зарегистрировано более 1300 случаев кори
25/01
Утро на Гражданке началось не с кофе, а со стрельбы
25/01
Сильный ветер и плюсовая температура задержатся в Ленобласти
25/01
В Петербурге Росгвардия обезвредила злодея, ворвавшегося в ресторан с мачете
25/01
Офицеры ЗВО следят, как солдаты учатся воевать с помощью веб-камер и дронов
25/01
Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели
25/01
На Стародеревенской улице достроили детсад спустя 30 лет
25/01
Шипулин: Русские не сдаются!
25/01
На Есенина прорвало трубу с кипятком
25/01
Манчини: Главная задача сегодня — правильно распределить игровое время между футболистами
25/01
Уникальные астрономические часы отреставрируют в Эрмитаже
25/01
В Ульяновске рядом со школой пятиклассников обстреляли из травматического пистолета
25/01
Аварии на «Скандинавии»: «Лексус» выдержал, а другая легковушка смята
25/01
В канун новых санкций США бизнес скупает российский госдолг
25/01
С охраняемой стоянки в Выборге увели большегруз с коврами и женщинами
25/01
Правительство Финляндии отстранило генпрокурора
25/01
МОК опубликовал полный список причин отстранения россиян
25/01
«Касперский»: на подходе новый охотник за реальными и криптовалютами
25/01
Путин велел сделать гражданский лайнер на базе ракетоносца Ту-160
25/01
В Понтонном задержаны вооруженные реконструкторы
25/01
«Зенит»-м отправился на сбор в Турцию
25/01
Володарский мост разведут в ночь на пятницу
25/01
Мерил Стрип сыграет бабушку в «Большой маленькой лжи»
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
25.01.2018 14:45

«Касперский»: на подходе новый охотник за реальными и криптовалютами

«Лаборатория Касперского» выявила новый вирус, который крадет финансовую информацию. Пока жертвами троянца стали единицы, но эксперты полагают, что впереди нечто большее. 

Как сообщили в компании 25 января, троянец Mezzo подменяет реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами и отправляет информацию с зараженного компьютера на сервер злоумышленника. Вирус распространяется с помощью сторонних программ-загрузчиков и нацелен в первую очередь на текстовые файлы популярного бухгалтерского ПО, созданные менее двух минут назад. В случае открытия диалогового окна для обмена данными между бухгалтерской системой и банком он меняет реквизиты счета в момент их передачи. Если окно так и не открывается, то троянец меняет на поддельный весь файл.

Эксперты не исключают риск и для владельцев криптокошельков: код Mezzo практически до последней строчки идентичен коду троянца CryptoShuffler. Последний охотится именно за криптовалютой. Сейчас файлы с зараженных устройств поступают на сервер злоумышленника, где хранятся в запароленных папках. 

«Количество жертв Mezzo пока исчисляется единицами, при этом большинство заражений зафиксировано в России», – уточнили в «Лаборатории Касперского». Эксперты не исключают, что создатели троянца готовятся к будущей кампании, и вполне вероятно, что одними лишь бухгалтерскими системами они не ограничатся.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
24.01.2018 11:48

Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ

Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета
Строительный холдинг «ПСК»
23.01.2018 12:30

Строительный холдинг «ПСК» запустил мобильное приложение для своих проектов

Строительный холдинг «ПСК» разработал для своих клиентов новый продукт – удобное мобильное приложение. Сервис позволяет в режиме real time отследить ход строительства любого объекта девелопера, он удобен в качестве платформы для выбора квартиры и общения с менеджерами
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30

УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Касперский»: на подходе новый охотник за реальными и криптовалютами
Американец убрал снег со двора при помощи огнемета
Российский космонавт показал, как летать верхом на пылесосе
Немецкая газета: «Самое страшное» российское оружие в Сирии — «Буратино»
«Яблочники» смогут отказаться от замедления своих смартфонов
СМИ: В Twitter есть отдел по просмотру интим-фото и переписки пользователей
Космический грузовик Dragon спустили в Тихий океан
Обнаружен способ читать чужую переписку в WhatsApp
Устройства Apple можно вернуть к предыдущей версии iOS
Павел Дуров заявил, что Telegram нельзя называть российским проектом
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Мы рождены, чтоб Siemens сделать русским
Биткоин пошел на вторую десятку
Апгрейд мозга: какие нейротехнологии готовы к использованию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полвека «Золушки»: как менялась Людмила Сенчина и ее главная песня

Владимир Высоцкий/ из архива Льва Годованника

Викторина: Ленинград Высоцкого

Создан мультфильм о волшебном Петербурге и его музыкантах

Новости компаний
Магазин "Кей"
24.01.2018 11:48
Музыкальный центр в кармане – выбираем портативную колонку со специалистами КЕЙ
Современная тенденция на повышение мобильности и компактности затронула даже аудиоустройства, что привело к появлению портативных колонок. В данной статье специалисты компании КЕЙ поделятся своими рекомендациями в выборе такого гаджета
Строительный холдинг «ПСК»
23.01.2018 12:30
Строительный холдинг «ПСК» запустил мобильное приложение для своих проектов
Строительный холдинг «ПСК» разработал для своих клиентов новый продукт – удобное мобильное приложение. Сервис позволяет в режиме real time отследить ход строительства любого объекта девелопера, он удобен в качестве платформы для выбора квартиры и общения с менеджерами
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
Магазин "Кей"
17.01.2018 10:45
3 совета, как подобрать лучший блендер для вашей семьи от специалистов КЕЙ
Блендер является незаменимым помощником для любой хозяйки, но определиться с выбором агрегата совсем не просто из-за широкого разнообразия товаров. Эксперты компании КЕЙ рассказали на что нужно ориентироваться, выбирая функционального кухонного помощника
Магазин "Кей"
15.01.2018 18:15
Как согреться зимой или полезные гаджеты, спасающие от холода: советы КЕЙ
Отключение отопления в доме, где маленькие дети, повышенная влажность в помещении, технические аварии и другие непредвиденные обстоятельства больше не застанут вас врасплох в зимнее время года. Как согреться зимой, а точнее, как правильно выбрать современные гаджеты, подскажут специалисты КЕЙ
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
Магазин "Кей"
27.12.2017 10:00
Как выбрать гарнитуру? – советы от КЕЙ
Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.