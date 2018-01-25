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25.01.2018 14:41

Путин велел сделать гражданский лайнер на базе ракетоносца Ту-160

Президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

Такую идею он высказал, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин" в Казани 25 января пишет РИА Новости.

"Надо сделать гражданскую версию", — сказал Путин.

"Ту-144 почему сошел с производства? Билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", — добавил он.

Президент обратил внимание, что быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил Путину, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.


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