В Понтонном задержаны вооруженные реконструкторы

Двоих мужчин с оружием обнаружила полиция в Колпинском районе Петербурга. Они доставлены в дежурную часть 39-го отдела полиции для разбирательства.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, сотрудники полиции в Понтонном досмотрели двоих мужчин, которые имели при себе две единицы оружия. Их доставили в дежурную часть территориального отдела для разбирательства. По предварительным данным, оружие не боевое, предназначенное для стрельбы холостыми патронами.

По данным нашего издания, доставленные в полицию граждане могут быть членами военно-исторического клуба Санкт-Петербургского политехнического университета, проводившими мероприятия по согласованию с муниципалитетом Металлостроя. На данный момент ни один телефон в муниципальной администрации не отвечает, руководители военно-исторического клуба «Наш Политех» заверили, что не обладают информацией о происшествии.

Напомним, что это не первый инцидент с участием военных реконструкторов в последние дни. 23 января на Богатырском проспекте полицейские останавливали автомобиль KIA с тремя нетрезвыми реконструкторами, в багажнике авто были обнаружены предметы, похожие на пистолеты ТТ и Макарова, на ручной пулемет Калашникова, а также макет автомата АК-74 с оптическим прицелом (по предварительным данным, эти предметы являются массо-габаритными макетами боевого оружия).

В ночь на 18 января по уголовному делу о незаконном обороте оружия проводился обыск в доме у основателя самого известного петербургского клуба реконструкторов, «Красная звезда», Павла Бараненко – тогда кроме пороха и минометной мины правоохранительные органы обнаружили в подвале дома живого двухметрового нильского крокодила.