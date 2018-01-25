«Зенит»-м отправился на сбор в Турцию
25 января молодежный состав сине-бело-голубых отправился в турецкий Белек на первый зимний сбор, сообщает официальный сайт клуба.
На тренировочном сборе ко второй части сезона будут готовиться 25 футболистов:
Вратари: Михаил Пономаренко, Николай Рыбиков, Амир Фаттахов, Нодари Каличава.
Защитники: Антон Синяк, Андрей Анисимов, Самир Байрамов, Владислав Молчан, Александр Коротков, Кирилл Алоян, Илья Вахания.
Полузащитники: Иван Андреев, Руслан Казаков, Максим Левин, Никита Колдунов, Юрий Першин, Ефим Бойцов, Дмитрий Сергеев.
Нападающие: Иван Тарасов, Илья Воробьев, Никита Поваров, Максим Бачинский, Иван Кулев, Алексей Смирнов, Артем Дьяконов.
Сбор команды Александра Горшкова в Белеке продлится до 7 февраля.