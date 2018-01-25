Володарский мост разведут в ночь на пятницу

В ночь на 26 января в Петербурге будет дважды разведён Володарский мост через Неву.

Как сообщает пресс-служба городского «Мостотреста», переправу закроют для транспорта сначала с 02:00 до 03:45, затем еще на полтора часа, с 04:15 до 05:45.

Навигация в Петербурге завершилась 30 ноября прошлого года. Разводить мосты по графику на Неве и Малой Неве не будут вплоть до 10 апреля 2018 года, в рукавах Невы – до 20 апреля. До этих дат развод пролётов производят только для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в случае чрезвычайных ситуаций.

Уточнить информацию о режиме работы мостов можно на сайте СПб ГБУ «Мостотрест».