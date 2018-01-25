Защита бывших топ-менеджеров "Ленэнерго" просит прекратить "кабельное дело"

Адвокаты обвиняемых по "кабельному делу" экс-управленцев "Ленэнерго" подали ходатайство о прекращении производства. Их же просьбу об изменении меры пресечения суд не удовлетворил.

Свои ходатайства защита экс-главы дирекции строительных объектов компании Дмитрия Гапона подала на заседании суда 25 января. В частности, адвокаты просили изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Суд отказал. Второе ходатайство касается прекращения дела. По мнению адвокатов, оно возбуждено на основании заявления руководства "Ленэнерго", которое на самом деле заявлением не является. Это ходатайство рассмотрят на следующем заседании.

Главное следственное управление СК Петербурга возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в октябре 2015 года. По версии следствия, на контракте "Ленэнерго" с "Трест ТриНити" от 2014 года было похищено 388 млн рублей. Подрядчик обязался до 31 декабря 2014 года приобрести и протянуть кабель напряжением 35 кВ от подстанции «Дамба-1», что недалеко от Лисьего Носа, до подстанции «Маяк» в Кронштадте. 13 км сети предстояло уложить по дну Финского залива с углублением на метр. Все акты были подписаны, но кабеля на следующий год под водой не нашли.

Были задержаны, а после и арестованы гендиректор «Трест ТриНити» Александр Исаев, бывший первый заместитель филиала дирекции строящихся объектов «Ленэнерго» Александр Федоров и экс-глава дирекции строящихся объектов Дмитрий Гапон. Федоров написал явку с повинной. Заочно предъявили обвинение и бывшему замгендиректора компании по капстроительству Илье Мещерякову, который оказался во Франции. По версии следствия, в декабре 2014-го топ-менеджмент «Ленэнерго» на основании электронного письма от Исаева и поддельной накладной санкционировал перечисление 388 млн рублей на счет «Трест ТриНити», хотя кабель даже не привезли из Германии в порт «Усть-Луга».

18 августа в отношении Федорова и Гапона было возбуждено новое дело, по ч. 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями), их действия следствие переквалифицировало. В отношении Мещерякова было сделано то же самое.

Ранее стало известно, что заявление руководства "Ленэнерго", на основании которого, в том числе, возбуждалось дело, было ответом на запрос от следствия. В апреле 2017 года дело передали в Смольнинский суд. В конце сентября Федорова и Гапона отправили под домашний арест, до этого они находились в следственном изоляторе. В ноябре Федоров покончил с собой. Тем не менее рассмотрение уголовного дела, по словам адвокатов, в отношении него продолжается, на этом настоял отец покойного. Дело передали новому судье, сейчас оно рассматривается с самого начала.