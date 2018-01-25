Смольный подписал соглашение о реконструкции систем Водоканала на 8 миллиардов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов подписали первый договор по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Пока бюджет составляет 8 млрд рублей, общий лимит – 15 млрд.

Как 25 января сообщили в пресс-службе ЕАБР, деньги выделят на проектирование коллектора-дублёра главного тоннельного канализационного коллектора северной части города, реконструкцию Северной станции аэрации и комплекса обработки осадков со строительством двух линий сжигания на Центральной станции аэрации.

Инвестор сообщает, что в 2017 году совет банка одобрил для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» лимит в размере 15 млрд рублей, в рамках которого будут рассматриваться и другие проекты.

Ранее в ходе ПМЭФ-2017 петербургский Водоканал подписал с ЕАБР соглашение о намерениях по совместной реализации инвестпрограммы. Банк может вложить в проекты предприятия до 60 млрд рублей.

Как сообщали в Водоканале, к реализации долгосрочной программы до 2020 года предприятие приступило в 2016 году. После сегодняшнего подписания она будет финансироваться из городского бюджета, собственных средств предприятия, ЕАБР и других источников. Общая стоимость программы составляет 99,7 млрд рублей. 52,8 млрд идут на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения. Остальное – на систему водоотведения. Кроме того, предполагалось, что ЕАБР вложится в реконструкцию Главной водопроводной станции на Кавалергардской улице, однако пока ее судьба не определена.