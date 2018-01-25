Главный экономист Всемирного банка уходит в отставку

После пятнадцати месяцев работы главный экономист Всемирного банка Пол Ромер принял решение уйти в отставку.

Об этом 24 января сообщило издание The Financial Times. По информации газеты, причиной увольнения топ-менеджера стал его резкий характер.

Ромер занял должность в октябре 2016 года, он регулярно критиковал коллег, из-за чего не смог ни с кем сработаться. О его уходе сообщил коллективу президент Всемирного банка Джим Ен Ким

«Пол — опытный экономист и дальновидный человек. Я оценил его откровенность и честность, и я знаю, что он сожалеет об обстоятельствах своего ухода», — прокомментировал президент Всемирного банка Джим Ен Ким.

Ромер вернётся на свою должность профессора в Нью-Йоркском университете.