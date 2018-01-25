В Петербурге для студентов открылась Водная академия

Водоканал открыл собственный вуз для обучения управленцев в Петербурге. Расположена академия на перекрестке Чернорецкого переулка и Невского проспекта, где под нее специально отреставрировали заброшенное историческое здание.

В церемонии открытия 25 января приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, полпред президента в СЗФО Александр Беглов и спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Как сообщает пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга», водная академия – это единственный в России вуз, который будет выпускать дипломированных специалистов-управленцев для отрасли водоснабжения и водоотведения. Учреждена она была еще в 2015 году и тогда же начала работать, но только для сотрудников самого предприятия в рамках курсов повышения квалификации. В октябре 2017 года академия получила лицензию на обучение по программам высшего образования. Вуз включает в себя 15 мультимедийных комплексов, 6 серверных, интерактивные доски, системы видеоконференц-связи.

В рамках Петербургского международного экономического форума 2015 года были подписаны соглашения о содействии развитию водного кластера в Петербурге. В него включены три сегмента: технологический (Технопарк), промышленный (производственные предприятия и Индустриальный парк) и образовательный (Водная академия). Помимо руководства Водоканала сторонами соглашений являлись Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, АО «ЛОКС», ООО «Альянс электро», Завод химических реагентов, технопарк «Политехнический» и компания LADEC Essi Alaluukas.