СМИ узнали о планах Путина не менять главу Конституционного суда

Владимир Путин предложил сенаторам переназначить Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и в судейском сообществе.

По информации издания, к 25 января соответствующие документы уже подписаны. Однако глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас уточнил, что в верхнюю палату они не поступали, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков от комментариев воздержался. При этом собеседник издания в Кремле уточнил, что продление полномочий Зорькина – вопрос решенный, но насколько долго он останется председателем, не ясно. Сократить шестилетнее переназначение, по его словам, может трудоустройство Дмитрия Медведева, которому, по слухам, прочили эту должность после президентских выборов.

Валерию Зорькину в феврале исполнится 75 лет, а через несколько дней после этого истекает его четвёртый срок на посту председателя Конституционного суда после назначения в 2003 году. До этого он возглавлял суд с 1991-го по 1993-й. Предельный возраст для председателя в Конституции не прописан.