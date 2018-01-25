Литвиненко будет ставить вопрос о переезде штаба Путина ближе к Горному

Назначенный сопредседателем петербургского штаба Владимира Путина ректор Горного института Владимир Литвиненко 25 января заявил, что неудовлетворен расположением общественной приёмной штаба. По его словам, он уже предлагал губернатору Георгию Полтавченко перенести его ближе к центру.

Вопрос о месторасположении избирательного штаба Владимира Путина Литвиненко задала журналистка издания «Форпост», которое редактирует пресс-служба Горного. Она отметила, что на данный момент штаб расположен на Красногвардейской площади, 3. Собственником его, по словам журналистки, является московская компания, зарегистрированная в Люксембурге.

«Удивлён такой информации. Если это так, то, конечно, это ненормально. В Горном университете три года функционировал штаб Путина. Как доверенное лицо, я предложил сохранить его. Мы помогали многим, кто приходил сюда со своими просьбами», – ответил Литвиненко. Ректор также отметил, что пока не встречался с другими сопредседателями петербургского штаба, но на первом заседании намерен поставить вопрос о его переезде.

Напомним, что сопредседателями штаба кандидата в президенты России Владимира Путина стали начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов; председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев; ректор Горного университета Владимир Литвиненко и студентка СПбГУ (направление «Международные отношения»), получатель гранта президента РФ для талантливой молодёжи Анна Шуранова.