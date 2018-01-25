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25.01.2018 14:11

В новый год с новыми долгостроями

Перед Новым годом Госстройнадзор продлил сроки сдачи для 29 городских строек. «Фонтанка» разбиралась, как это отразится на дольщиках.
В новый год с новыми долгостроями
Светлана Холявчук/Интерпресс

Застройщики все чаще продлевают разрешения на строительство жилых комплексов. Большей частью – «технически». Из-за кризиса и изменений законов разрешения получают задолго до начала строительства. Однако часть девелоперов все же срывают обещанные сроки. «Фонтанка» насчитала чертову дюжину петербургских объектов, чьи застройщики не справились со своими планами.

В последнем квартале 2017 года Госстройнадзор продлил разрешения на строительство для 29 жилых объектов. Каждое второе не отразится на дольщиках. В последние 3 года компании освоили новую практику: получать разрешения стали задолго, иногда за год-полтора до начала фактического строительства и продаж жилья.

Сначала этому поспособствовал кризис. В 2015-м спрос на новостройки резко упал. Девелоперы начали откладывать вывод на рынок новых проектов и очередей. Естественно, уже готовые документы – разрешения на строительство и проектные декларации – приходится продлевать.

Вторая причина – ужесточение требований к застройщикам. С начала 2015-го закон о долевом строительстве корректировали 8 раз. Вдобавок в 2017 году перекроили петербургские Правила землепользования и застройки. А в этом году Смольный планирует создать Фонд социальных обязательств. В него застройщики будут переводить деньги на строительство детских садов и школ. Чтобы обойти нововведения, застройщики стараются получить разрешения на строительство как можно раньше. А потом просто продлевают сроки.

В итоге в прошлом году девелоперы поставили рекорд. В октябре-декабре было выдано 118 новых разрешений на строительство жилья. Продлено еще 29. Абсолютным рекордсменом стала «Группа ЛСР». Она оформила 54 разрешения и еще 2 продлила. Также в списке Setl City, «СПб Реновация».

«Застройщики пересматривают свой портфель проектов и сроки их реализации, – пояснили в пресс-службе «Группы ЛСР». – Ни для кого не секрет, что многие игроки планируют получить максимально больше разрешений на строительство своих домов по старым правилам. Эта тенденция уже прослеживается. Поэтому стоит ожидать рекордов по запуску новых проектов в ближайшие пару лет, а также дальнейшего укрупнения рынка. В новых реалиях средним и мелким застройщикам придется труднее».

Новые переносы

Тем не менее по 13 стройкам, по подсчетам «Фонтанки», продление разрешений может быть связано с фактическим изменением сроков сдачи.

Фото: Источник: Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

Комплекс «Новый Петергоф» строится на Ропшинском шоссе в Петергофе. Застройщик – компания «Абсолют Строй Сервис» – обещал сдать 5 пятиэтажных домов до конца 2017 года, но продлил разрешение на полгода. Пока в этом нарушения нет. По договору с покупателями, ключи должны передать до июня 2018-го. Предыдущую очередь девелопер сдал с задержкой в полгода.

В декабре компания перенесла сроки сдачи 5-й очереди «Нового Петергофа» – на год, с декабря 2018-го на конец 2019-го. Впрочем, она пока не выведена в продажу.


«Шуваловский дуэт» в Парголово – это две многоэтажки на 1380 квартир. ГК «Прок» уже возвела коробки домов, но остекление пока не закончено. В октябре ГК «Прок» продлила разрешение на строительство «Шуваловского дуэта» сразу на 2 года – до конца 2020-го.
Стройка движется медленно, жалуются на форумах дольщики. Настораживает, что компания и раньше переносила сдачу домов. «Дом у Разлива» в Сестрорецке задержали на 2 года, «Кудров-Хаус» в Кудрово – на 1,5 года.


ГК «С.Э.Р.» должна была сдать «Усадьбу на Ланском» на 207 квартир еще в апреле 2017-го года, но пока дом готов только на 70%. Теперь покупателям называют новый срок – 3-й квартал 2018-го. При этом разрешение продлено и вовсе до конца этого года.


Если бы все шло по плану, в ЖК «Морской конек» в Сестрорецке уже жили бы 28 семей. Его планировали сдать в 3-м квартале 2016 года. Новая дата – 2-й квартал 2018-го. Гипотетически это возможно – дом небольшой. Но судя по фотографиям застройщика, УК «Балтик  С», остекление еще не завершено, а отделка – не начиналась.

Известные долгострои

Еще 5 объектов из списка уже известны срывом сроков строительства. Дом «Светлана» у Светлановской площади начинал строить еще ТД «Сигма». Однако компания столкнулась с финансовыми проблемами, в арбитражный суд поступил иск о банкротстве компании. Теперь комплекс строит «Невский луч». Дом почти готов, но сроки его сдачи без конца переносятся, теперь на март 2018-го, но никаких документов на сайте застройщика нет.

Перенесла на второй квартал сдачу и компания «Рант». Комплекс «Балтийская волна» на Ленинском проспекте строится еще с 2012 года. Здание почти готово. Дольщикам еще летом прошлого года начали выдавать смотровые листы. Однако, судя по форумам, многие отправили уведомления в корзину – на тот момент «Рант» еще не установил лифты и не подвел электричество и воду.

Каждый неудачный проект неудачен по-своему. «Рант» кивает на энергетиков – Санкт-Петербургские электрические сети. «Дальпитерстрой», возводящий дома в Шушарах, объясняет задержки виной подрядчиков. Согласно проектной документации, корпус 7.1 «Шушары» планировали сдать еще в первом квартале 2015 года. «Подвели подрядные организации, в связи с этим инженерная составляющая просела. Вследствие этого не успели вовремя приступить к внутренней отделке. Разрешение на строительство продлено до конца 2018 года, но завершить работы планируем раньше», – поясняют в «Дальпитерстрое».

У «Воина В» – другие сложности. Компания реновирует квартал в Сосновой Поляне и уже несколько лет воюет с градозащитниками. Из-за судов сдача дома «Бенуа-2» на 36 квартир перенесена уже на 2 года – до конца 2018-го.

В список попала и жертва последнего кризиса – компания «Норманн». Она вновь перенесла сдачу четвертой очереди ЖК «Ижора Парк» в Металлострое. В пресс-службе компании пояснили, что задержка произошла из-за ряда факторов. «Были проблемы с подрядчиками и дефицитом оборотных средств. Сейчас объект находится в высокой степени готовности, идут заключительные работы, на строительной площадке еженедельно появляются проверочные комиссии. Подача на заключение о соответствии (ЗОС) 4-й очереди «Ижора Парк» намечена на март 2018 года», – сообщили в компании.

Государственные долгострои

Государство срывает сроки строек едва ли не чаще бизнесменов. Дома в Коломягах и Колпино должны были принять очередников еще в 2016 году. В них смогут проживать 390 семей. Но комитету по строительству патологически не везет с подрядчиками.

Сначала за дом в Колпино взялся московский «Эскиз». Компания заложила фундамент и бросила стройку. Контракт расторгли, выбрали следующего подрядчика. «Капиталгрупп» и вовсе ни сдвинул стройку ни на этаж. Зато название этой компании звучало в контексте дел о незаконном возврате НДС, то есть о мошенничестве с бюджетными деньгами, и незаконной банковской деятельности – обнале и легализации денежных средств.

Новый подрядчик комитета – «КИТ» – должен достроить дом к октябрю 2018-го. Компания принадлежит Андрею Ульяшову, совмещающему свой бизнес с руководством компанией «Балтстройинвест». Владелец «Балтстройинвеста» – Николай Нестеренко также удачлив в получении контрактов. У его компаний контракты стоимостью свыше миллиарда с Водоканалом. Вдобавок Нестеренко – хороший знакомый митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

У дома на Новоколомяжском подрядчик менялся только один раз. До 2015 года дом строила  ГК «Единые решения». Ее основатель Владимир Артеев, брат экс-главы комитета по строительству Андрея Артеева, в октябре был задержан по делу о мошенничестве. Новый подрядчик – «Высотспецстрой» должен сдать дом до конца 2018 года.

Стоимость контрактов по строительству домов в Коломягах и Колпино за последние 2 года выросла почти на 150 млн рублей.

История новых общежитий межвузовского городка на Бассейной улице еще грустнее. Подрядчик «Стройреконструкция» начал строить здания в 2011 – 2013-м, но так и не завершил работы. У администрации межвузовского городка возникли претензии к качеству работ. Один из корпусов, 15-й, и вовсе накренился из-за недостаточной прочности несущих конструкций. Стройка пока заморожена.

Список продолжается

Перечень в нашем материале – вовсе не исчерпывающий список «просроченных» проектов. По данным комитета по строительству, в Петербурге насчитывается 42 проблемных дома почти на 15 тысяч квартир. По всем из них передача ключей дольщикам просрочена более чем на 9 месяцев. Ведомство контролирует стройки ГК «Город», «СУ-155», «Группы Прайм», «Ареала», «Титана», ГК «Л1», «Питер-Констракшна» и других компаний. В прошлом году список пополнили 14 домов.

Вдобавок около 10% проектов на рынке могут незначительно задерживать сроки сдачи, считает Катерина Соболева, управляющий директор департамента инвестиций в недвижимость Becar Asset Management Group. Однако в целом есть и тенденция к досрочному вводу в эксплуатацию. Большинство застройщиков сегодня работают по ДДУ, в котором строго регламентированы права и обязанности сторон договора.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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