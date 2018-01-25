15 питерских армейцев сыграют за сборную РФ на Олимпиаде

Федерация хоккея России 25 января опубликовала состав национальной сборной России на XXIII Зимние Олимпийские игры.

В него вошли 15 хоккеистов СКА: вратарь Игорь Шестеркин, защитники Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов, а также нападающие Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Илья Каблуков, Сергей Широков, Вадим Шипачев и Николай Прохоркин.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

В ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков — защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев и нападающий Владимир Ткачев.