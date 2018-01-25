«Главстрой-СПб» завершил прием заявок на конкурс молодых архитекторов

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», совместно с ИД «Балтикум» завершили регистрацию участников конкурса для молодых архитекторов на разработку концепции парка на территории ЖК «Северная долина». В оргкомитет поступило 90 заявок из 15-ти российских городов.

В декабре 2017 года стартовал открытый анонимный конкурс для российских архитекторов и ландшафтных (средовых) дизайнеров в возрасте до 35 лет включительно на разработку концепции «Долина парк».

Оргкомитет конкурса зарегистрировал 90 заявок. Наиболее активными участниками стали молодые архитекторы и дизайнеры из Санкт-Петербурга и Москвы.

Отметим, что задача конкурса – разработка концепции комфортной рекреационной зоны «Долина парк» площадью 10,8 га, расположенной на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Новый парк должен стать не только местом отдыха для жителей микрорайона, но и центром притяжения для петербуржцев.

Жюри общероссийского конкурса молодых архитекторов определит десятку лучших работ. Подведение итогов запланировано на 15 февраля 2018 года на Новой сцене Александринского театра.

В состав жюри входят: Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга; Мартин Рейн-Кано, партнер бюро Topotek1 (Германия); Надежда Керимова, ландшафтный архитектор; Феликс Буянов, руководитель бюро «Б2»; Вилен Кюннапу, партнер бюро Künnapu Padrik Architects (Эстония); Валерий Гарнец, глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; Яна Голубева, директор петербургского офиса бюро MLA+; Эдуард Моро, ландшафтный дизайнер; Данияр Юсупов, урбанист; Павел Игнатьев, скульптор.

Основными критериями оценки конкурсных работ станут реализуемость, композиционная целостность, функциональность, безопасность и антивандальность, экологичность и экономичность, соответствие нормативам.

Положение о конкурсе, а также техническое задание размещено на сайте projectbaltia.com.

ЖК "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

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