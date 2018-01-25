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25.01.2018 13:06

Верховный суд не стал рассматривать очередную жалобу Навального

Верховный суд РФ подтвердил законность недопуска Алексея Навального к президентским выборам и не принял кассационную жалобу политика. 

Как 25 января сообщили «Фонтанке» в суде, решение приняли в течение пяти дней. В понедельник, 22 января, ВС РФ отказал Навальному в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании. Основания не уточняются. Ранее к аналогичному решению пришли в Конституционном суде. Там отметили, что повышенные требования к кандидатам, в частности запрет баллотироваться с неснятой или непогашенной судимостью, Конституции не противоречат. 

Напомним, 25 декабря прошлого года центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать главу Фонда борьбы с коррупцией кандидатом в президенты. Ему повторили, что претендовать на пост оппозиционеру мешает судимость за растрату 16 млн с предприятия «Кировлес». Политик обжаловал решение в ВС, но инстанция нарушений не нашла. 6 января ВС отклонил апелляционную жалобу, и решение вступило в силу. 17 января Навальный подал кассацию. 


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