Участнице сети подпольных казино в Петербурге дали 4 года условно

Сотрудницу сети из десяти игорных салонов осудили в Петербурге. Кроме «профильной» статьи Уголовного кодекса Ирине Новокрещеновой вменяли участие в преступном сообществе — следствие, очевидно, впечатлил размах деятельности этой подпольной структуры.

Как сообщает 25 января пресс-служба судов Северной столицы, азартные игры подпольно проводили по десяти адресам в разных районах города: Финский переулок, 9; Мучной переулок, 7; проспект Луначарского, 15, корпус 1; улица Коллонтай, 17, корпус 2; Невский проспект, 81; проспект Просвещения, 33, корпус 1; проспект Просвещения, 34; 6-я линия Васильевского острова, 17; улица Рубинштейна, 1/43; Комендантский проспект, 10, корпус 1.

«Участниками преступного сообщества был получен совокупный доход в сумме не менее 18 000 000 рублей», – отметили представители третьей ветви власти.

Чтобы обеспечить деятельность целой структуры, требовалось много людей. Только руководителей было трое. Они давали распоряжения сотрудникам нескольких структурных подразделений, которые в целях конспирации даже зачастую не знали всю иерархию игорной пирамиды. Каждый рядовой участник игорного бизнеса знал свои функции и выполнял их, не задавая лишних вопросов.

Оказавшаяся на скамье подсудимых Новокрещенова непосредственно проводила азартные игры, получала деньги от посетителей, составляла отчеты о движении средств, передавала выручку инкассаторам. После задержания она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признав вину и дав показания по существу предъявленного ей обвинения. В результате суд ограничился 4 годами условно.