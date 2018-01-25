Таксист на Горском устроил лобовое с пострадавшими, третье авто ушло в кювет

Тяжёлое ДТП собрало пробку на Горском шоссе на севере Санкт-Петербурга 25 января.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной версии, таксист не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном». Следом двигался мужчина на «Хонде Пилот», он совершил съезд в кювет.

Пострадали три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. На место аварии прилетал вертолёт.

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