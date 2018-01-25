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25.01.2018 12:46

Закон Минфина о криптовалютах ставит крест на анонимности сделок

Министерство финансов России 25 января опубликовало проект федерального закона  «О цифровых финансовых активах».

Документ впервые вводит в законодательство России понятие «цифровые финансовые активы», «исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в Российской Федерации», – говорится на сайте министерства.

Майнинг, т.е. добыча криптовалют, приравнивается к «предпринимательской деятельности», а смарт-контракт, в случае принятия законопроекта, – к договору в электронной форме. Продавать или покупать криптовалюты разрешат только на официально зарегистрированных в России биржах. Сами биржи должны быть зарегистрированы как юридические лица, а организаторы ICO обязаны раскрыть информацию о бенефициарах, месте их нахождения, а также сведения о лицах, осуществляющих депозитарную деятельность. При этом оператор обмена цифровых финансовых активов должен соответствовать «специальным требованиям» для «снижения рисков мошенничества».

Минфин уточнил, что параллельно завершается разработка закона о «денежных суррогатах», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа. «Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного средства и обеспечения стабильности финансовой системы Российской Федерации», – говорится на сайте министерства.

Ранее в Минфине намекали на уголовную ответственность за работу с криптовалютами.


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