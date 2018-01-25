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25.01.2018 13:02

«Питерские своих не бросают». Путину помогают клоуны

Петербургские «Лицедеи» решили поддержать кандидатуру Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента России. Помощь не бескорыстна, клоуны рассчитывают на взаимность.
«Питерские своих не бросают». Путину помогают клоуны

О своем одобрении действующей власти артисты театра сняли полутораминутный видеоролик и 25 января опубликовали на Youtube. В ролике клоуны в полном обмундировании выходят из своего театра, спускаются по эскалатору бизнес-центра «Толстый сквер» и ставят подписи в поддержку Владимира Путина. Заканчивается ролик диалогом художественного руководителя Виктора Соловьева с актером Анваром Либабовым.

– Сколько лет боремся за наш театр, но, по-моему, сейчас без Владимира Владимировича не обойтись. Как думаешь, Анвар?

– Думаю, Витя, вся надежда на него. Питерские своих не бросают.

О том, что клоунской труппе помощь нужна больше, чем президенту, подробнее говорится в интернет-петиции, которую также разместили «Лицедеи». В письме к Путину они рассказывают, как оказались в кабале у своего арендодателя. Изначально бизнес-центр на «золотой» земле, в шаге от метро «Петроградская», строился на льготных условиях. Город отдал участок инвестору ЗАО «И-Инвест», с тем чтобы здесь была выделена площадь для культового театра клоунады «Лицедеи». Помещение было выделено, но отношения артистов и собственника не сложились, в 2014 году изгнанным клоунам удалось вернуться только с помощью приставов и губернатора.

Теперь идут суды за размер арендной платы. Две инстанции уже встали на сторону ЗАО «И-Инвест». Договор заключен на 49 лет, и, согласно ему, аренда увеличивается с учетом коэффициента-дефлятора, который реагирует на изменение цен.

«Инвесторы вольно перемножают (арендную плату. – Прим. ред.) на коэффициент-дефлятор в геометрической прогрессии таким образом, что через 2 года ежемесячная арендная плата составит два миллиона рублей, а через 16 лет более одного миллиарда рублей! В настоящее время собственники здания вводят суды в заблуждение и придают юридическую силу такому способу начисления аренды», – пишут «Лицедеи» в своей петиции, напоминая Владимиру Путину, что он не только президент клоунам, но и земляк.

Старейший театр клоунады в Петербурге «Лицедеи» отмечает в 2018 году 50 лет. «Лицедеи» основаны Вячеславом Полуниным. Это синтез пантомимы, эстрады и трагифарса. Самые известные номера театра — «Асисяй» и «Голубые канарейки».

 


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