Порошенко подумает, переизбираться или нет, через полгода

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода.

Об этом сообщает "112 Украниа" со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Об этом Порошенко поведал на "Украинском завтраке" в Давосе. Отвечая на вопрос о его участии в выборах, сказал: "У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью".

"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", – сказал он.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.

Отметим, что, по соцопросам, недавно проведенным в стране, за Порошенко на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать менее 8% избирателей, за Юлию Тимошенко – примерно на полпроцента меньше, остальные представители политической элиты страны набирают примерно по 5 процентов симпатий украинцев.