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25.01.2018 12:20

Ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков обновила исторический минимум

 

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц во второй декаде января 2018 года снизилась на 0,13 п.п. — до 7,12%, следует из сообщения ЦБ РФ, обнародованного 25 января . Таким образом, показатель достиг исторического минимума.

Предыдущий рекорд был установлен в третьей декаде сентября, когда показатель составил 7,24%.

В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.


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23.01.2018 17:45
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«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09
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Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
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