Ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков обновила исторический минимум

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц во второй декаде января 2018 года снизилась на 0,13 п.п. — до 7,12%, следует из сообщения ЦБ РФ, обнародованного 25 января . Таким образом, показатель достиг исторического минимума.

Предыдущий рекорд был установлен в третьей декаде сентября, когда показатель составил 7,24%.

В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.