Стало известно, сколько стоят три пощечины полицейскому из Петербурга

За пьяное нападение на сотрудника полиции жительница Петербурга приговорена к штрафу. Рублевым эквивалентом оценены тактильные контакты Виктории Авдеевой с лицом постового.

Как сообщает 25 января объединенная пресс-служба судов Петербурга, Авдеева обвинялась в насилии над представителем власти после вечерней встречи с патрульно-постовой службой. Инцидент произошел 15 октября прошлого года на Богатырском проспекте, недалеко от перекрестка с Коломяжским.

Авдеева была очевидно нетрезва, ее приглашали в автомобильное путешествие до отдела полиции, обещали подарить административный протокол, просили паспорт. Петербурженка сочла предложение агрессией и отреагировала так, как подсказала интуиция.

«Нанесла полицейскому три удара рукой по лицу, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин лица», – конкретизировали в пресс-службе.

Виктории предъявили обвинение по 318-й статье УК. Вину она признала и раскаялась. Приморский суд приговорил ее к штрафу в двадцать тысяч рублей.