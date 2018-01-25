Доллар ушёл ниже 56 рублей

Курс доллара США по отношению к российской валюте 25 января упал до минимального показателя за последние девять месяцев — ниже 56 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11:45 мск 25 января курс американской валюты снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 30 копеек, до 55,87 рубля, евро — на 34 копейки, до 69,28 рубля.

Курс российской валюты укрепился на фоне роста мировых цен на нефть — стоимость барреля североморской марки Brent превысила 71 доллар впервые с декабря 2014 года.