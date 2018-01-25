На «Приморской» умер мужчина

Самочувствие одного из пассажиров петербургской подземки утром 25 января потребовало помощи медиков. Но спасти человека не успели.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, пассажиры заметили тело человека на платформе «Приморской» около половины одиннадцатого утра. В пресс-службе метрополитена уточнили, что это мужчина средних лет, которому внезапно стало плохо. Ехал ли он по зеленой ветке и вышел на платформе или только зашел на станцию, пока не ясно.

Оказать помощь неизвестному не успели, он скончался. Точную причину смерти будут выяснять уже судмедэксперты.