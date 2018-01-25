Вандалы испортили Октябрьской железной дороге имущество на 5 миллионов

Октябрьская железная дорога подсчитала ущерб от вандалов за 2017 год. Хулиганы испортили имущества на пять миллионов рублей.

Как сообщили 25 января в пресс-службе компании, с января по декабрь прошлого года в зоне ответственности Октябрьской магистрали было совершено свыше 450 актов вандализма по отношению к имуществу РЖД. Четыре сотни раз вагоны поездов разукрашивали граффити. Также вандалы разбили 30 линз светофоров и 35 раз закидывали поезда камнями. Общая сумма ущерба составила почти 5,4 миллиона рублей.

В компании добавили, что порча имущества преследуется по закону в соответствии со статьей 214 УК РФ «Вандализм», которая предусматривает наказание в виде штрафов (5000 рублей и выше), а при отягчающих обстоятельствах – лишение свободы на срок до 2 лет.