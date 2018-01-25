Зачем идти на подиум, если тебе «за»

Зачем люди за пятьдесят, не профессиональные модели, решают выйти на подиум, чтобы продефилировать на модном показе? Испытать себя, почувствовать, что жизнь продолжается. И да, сделать еще один шаг в сторону изменения сознания общества: люди за пятьдесят – не старики, не «пожилые», не приближающиеся или достигшие такой обидной, но, увы, официальной формулировки, как «возраст дожития», а люди, которые живут яркой и полноценной жизнью.

В Петербурге 26 января на Новой сцене Александринского театра во второй раз пройдет показ «Подиум зрелой красоты» – в одежде от модных брендов будут дефилировать петербуржцы старше 50 лет. Поддержали проект портал для старшего поколения «Баба-Деда» и Благотворительный фонд «Добрый город Петербург».

«Наш проект очень искренний: все участники – разные и не похожие друг на друга люди, как в обычной жизни, — рассказала Анастасия Лазибная, автор идеи проекта. – И наша задача – показать внутренний огонь человека, а иногда, возможно, и зажечь его заново».

Одна из участниц проекта – петербурженка Надежда Исеева. Глядя на нее, точно язык не поворачивается сказать, что это женщина, которой «за».

Надежда рассказала свою историю и о том, почему решила участвовать в модном дефиле:

«Родилась я на юге Украины, в поселке Рад Сад. Детство прошло в маленьком селе Шевченко Николаевской области. После восьмилетки поступила в Первомайское медицинское училище, это была несбывшаяся мечта моей мамы – стать медсестрой, ей помешала война, и я ее мечту воплотила в жизнь. Не жалею о выбранной профессии, которой я посвятила 22 года своей жизни. С 1986 живу в самом прекрасном городе на земле – Санкт-Петербурге. Но город Первомайск-на-Буге навсегда в моем сердце – там прошли студенческие годы, юность и первая любовь, там живут мои родные люди, которые остаются любимыми и родными.

За эти годы многое произошло. И профессию сменила, работала секретарем руководителя на Октябрьской железной дороге, вырастили с мужем двух замечательных дочек, внучка радует, ей уже 12 лет.

Но был день, 22 февраля 2010 года, когда моя жизнь разделилась на «до» и «после»… Автомобильная авария с тяжелыми травмами, две сложные операции на позвоночнике, три недели полной неподвижности... Училась заново ходить, начиная с «медвежьего шага», ходунки и неимоверная поддержка родных и друзей, желание жить, как прежде – заботиться о любимых, петь, танцевать, творить и собирать родных и друзей, вернуться на работу после 13 месяцев больничного.

Эта история, несмотря на мою инвалидность второй группы, с хорошим концом. Вы понимаете, как сильно я ценю жизнь, как я ей благодарна, что она у меня есть. Конечно же, ее многогранность и яркость – это труд, но еще и наивысшее счастье – жить полноценно и насыщенно.

Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Не люблю равнодушие, ложь и двуличие. С юности мне близко выражение: «Бойтесь равнодушных. Ведь именно с их молчаливого согласия свершаются все беды на земле». Ценю искренность и доброту. Считаю, что все в этой жизни возвращается. Всегда приду на помощь. Благодарна тем, кто помогал и поддерживал в трудных ситуациях.

Хочу участвовать в проекте, чтобы почувствовать себя опять в строю, испытать новые ощущения, оправдать доверие друзей, которые очень настойчиво просили меня принять участие в этом проекте. Чтобы мною гордились мой муж, мои дети и внучка.

Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Надеюсь, этот проект даст много ярких эмоций и незабываемых встреч».

Организаторы проекта получили около 170 заявок от жителей Петербурга. Для сравнения: в прошлом году всего пришло 70 заявок. В итоге в качестве участников было отобрано 60 женщин и мужчин. В прошлом году в проекте участвовало 49 человек.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»