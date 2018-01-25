Катар собирается закупать С-400

Доха заинтересована в приобретении российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол Катара в Москве Фахад Мохамед аль-Аттыйя. "Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии, – сказал дипломат. – Речь о системах ПВО, а также о технике для сухопутных войск".

Он напомнил о том, что во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Доху (в октябре прошлого года) было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. "Это открывает путь для дальнейшего взаимодействия России и Катара в области обороны, в том числе по поставкам военного оборудования, подготовке офицеров и солдат, обслуживанию техники и, конечно, сотрудничеству по линии специальных служб", – отметил Аль-Аттыйя.

Посол также сообщил, что "очень скоро в России появится военный атташе Катара, а военный атташе России – в Дохе".

Как писала "Фонтанка", несколько государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии выразили заинтересованность в покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом 23 января в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии рассказал глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Турция согласилась приобрести у России четыре комплекса C-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов. Также Россия заключила контракт с Китаем на поставку не менее шести дивизионов на сумму более 3 млрд долларов.