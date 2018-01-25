Мэру Махачкалы предъявили официальное обвинение в превышении полномочий

Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено официальное обвинение. Как сообщает 25 января Следственный комитет России, действия чиновника расценивают как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев разрешил «приватизировать» земельный участок площадью около 17,5 га в Махачкале. Собственность Дагестана незаконно перешла во владение ОАО «АСПК» с легкой руки чиновника за плату в размере 1 100 000 рублей. При этом рыночная стоимость участка превышает 81 млн.

«В рамках уголовного дела проведены обыски у подчиненных обвиняемого, в том числе у должностных лиц мэрии, занимавшихся подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка», – отметили в СК.

Правоохранительные органы не исключают, что факт незаконной передачи госсобственности не единичен. Мусаева проверяют на совершение аналогичных преступлений. Мэр дагестанской столицы находится в СИЗО.