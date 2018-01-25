На территории типографии в Колпино нашли человеческие кости

Соседство с кладбищем аукнулось типографии в Колпинском районе Петербурга непредвиденной находкой. Разрыв котлован под новый корпус, строители обнаружили человеческие останки неизвестной давности.

Как стало известно «Фонтанке», строительная техника остановилась перед костями на Загородной улице, 11а, около четырех часов вечера 24 января. До этого времени там рыли котлован под строительство нового корпуса типографии «Печатня» – производителя картонной упаковки «Красного Октября», «Балтийского берега», «Данон», «Лореаль» и «Биокад». Земляные работы пришлось прервать и на место пригласить полицию. Останки действительно оказались человеческими. Пока не будет решен вопрос о начале работы поискового отряда, их передали на ответственное хранение.

Сотрудники типографии подтвердили, что строительство вовсю идет и разрешительная документация имеется. О самой находке они ничего не слышали, но напомнили, что ближайшим соседом предприятия является Балканское воинское кладбище, и в этом свете выкопанные кости не удивляют.