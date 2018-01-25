Transparency назвала самые прозрачные российские компании

Российские компании с крупнейшей выручкой непрозрачны. Об этом говорится в исследовании организации «Трансперенси Интернешнл — Россия», согласно которому только 32 компании из 200 получили оценку выше среднего.

Как сообщили 25 января в «Трансперенси Интернешнл», наиболее прозрачными оказались представители сферы телекоммуникаций, а наиболее закрытыми — компании, имеющие отношение к строительству инфраструктуры, сельскому хозяйству и продуктам питания. Первые три позиции в общем рейтинге заняли «Магнит», Сбербанк и «Казаньоргсинтез». Последние в рейтинге компании — «Евросеть», «Бэст прайс» (торговая марка Fix price), «Автомир», «Велесстрой» и буровая компания «Евразия».

Эксперты получали информацию из кодексов этики и антикоррупционных политик компаний, кодексов поведения поставщиков, годовых отчетов, а также всех источников, размещенных на официальных сайтах.

Как следует из данных доклада, одним из критериев оценки стали так называемые «антикоррупционные документы», где максимальный результат в 92% показали АЛРОСА, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и «Ланит».

Второй критерий касался аффилированных, дочерних или ассоциированных компаний. По результатам исследования, 55 компаний из выборки вовсе не раскрывают никакой информации о своих дочерних структурах. Лидерами по прозрачности организационной структуры стали компании «Магнит», «Россети» «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком», среди банков — Сбербанк и Газпромбанк.

Третья часть исследования касается раскрытия данных о финансовых показателях в странах ведения деятельности. Этот критерий применили к 115 компаниям, у которых есть зарубежный бизнес. Выяснилось, что 87 компаний не раскрывают подобной информации совсем. Максимальный результат здесь также показал Сбербанк.