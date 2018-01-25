Новак: Санкции - это рудимент

Санкции США против России в энергетике неэффективны и являются «рудиментом», считает министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, эффект для американских энергетических компаний от санкций более негативный, чем для российских.

«На сегодняшний день мы гораздо лучше приспособились к текущей ситуации, обеспечив развитие нашей промышленности. Мы в рамках импортозамещения получили новые технологии, и наша промышленность получила дополнительный импульс для развития. При этом те же американские компании потеряли частично наш рынок и получили, наоборот, негатив от этих санкций... Санкции – это, конечно, рудимент, они не соответствуют сегодняшним рыночным отношениям», – сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24» 25 января.

Новак добавил, что для решения глобальных энергетических проблем – по энергобезопасности и энергообеспечению – необходимы совместные усилия для создания условий для рыночного развития энергетики.

Напомним, что накануне в швейцарском Давосе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что западные санкции направлены на смену власти в России, вплоть до президента. Банкир назвал это большой экономической войной.

«Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них, – заявил Костин. – Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно».

Минфин США к 29 января должен представить конгрессу «кремлевский доклад» – в него включат список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России. Ранее в СМИ сообщалось, что фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока держится в секрете.