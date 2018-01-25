Штаб Путина в Петербурге возглавят четыре сопредседателя

В Москве определились, кто возглавит петербургский штаб кандидата в президенты России Владимира Путина.

Как 25 января сообщили «Фонтанке» в московском штабе, сопредседателями стали начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов; председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев; ректор Горного университета Владимир Литвиненко и студентка СПбГУ (направление «Международные отношения»), получатель гранта президента РФ для талантливой молодёжи Анна Шуранова.

Ранее предполагалось, что в руководство штабом войдёт генеральный директор «Силовых машин» Юрий Петреня. При этом участие Владимира Литвиненко изначально было под вопросом. Информацию о его назначении сообщило издание «Форпост», редактируемое пресс-службой Горного университета. Позднее пресс-конференцию «руководителя штаба Путина» в университете отменили.

«Всего открыто 85 штабов – в каждом из субъектов Федерации. На базе каждого из них будет действовать также общественная приемная. В зависимости от региона штаб возглавляют от двух до пяти сопредседателей. Этот принцип повторяет структуру центрального федерального штаба, во главе которого три сопредседателя», – добавила сопредседатель федерального штаба Елена Шмелева.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.