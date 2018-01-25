На Софийской овощебазе ранили мужчину из травматики

Человека ранили из травматики на Софийской овощебазе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в половине третьего дня 24 января в полицию Фрунзенского района поступила заявка о ранении мужчины из травматического пистолета на складе по адресу: Софийская улица, 60. К моменту приезда наряда в НИИ скорой помощи госпитализировали человека. При этом очевидцев предполагаемой стрельбы сотрудники правоохранительных органов не нашли. Теперь полиция устанавливает, было ли на месте происшествия видеонаблюдение.

Параллельно объявлена в розыск зеленая «Лада» 2012 года выпуска, на которой передвигается 35-летний уроженец Закавказья, предполагаемый стрелок.