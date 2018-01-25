Еще
12:30 25.01.2018
Пришлите свою новость!
12:24
На пожаре в Куровицах сгоревшую разорвало струей из брандспойта
12:20
Ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков обновила исторический минимум
12:09
Стало известно, сколько стоят три пощечины полицейскому из Петербурга
12:05
Доллар ушёл ниже 56 рублей
12:01
На «Приморской» умер мужчина
11:57
Финляндия выделит деньги на расследование преступлений финских добровольцев СС
11:51
Вандалы испортили Октябрьской железной дороге имущество на 5 миллионов
11:50
На Брянцева от одной «Рио» остался скелет, другую спасли очевидцы
11:46
Катар собирается закупать С-400
11:36
Мэру Махачкалы предъявили официальное обвинение в превышении полномочий
11:30
На территории типографии в Колпино нашли человеческие кости
11:26
Новак: Санкции - это рудимент
11:26
Transparency назвала самые прозрачные российские компании
11:21
Однокомнатные новостройки Петербурга
11:08
Штаб Путина в Петербурге возглавят четыре сопредседателя
11:07
На Софийской овощебазе ранили мужчину из травматики
11:03
В трех районах Петербурга ждут тепла 272 дома
10:59
«Ленд Крузер» заткнул «Ситроеном» вход в институт на Васильевском
10:51
В «Русской красавице» иностранца убило деревом
10:43
ЦБ поддержал идею запретить госбанкам покупать другие банки
10:28
Скончалась «Золушка» советской эстрады Людмила Сенчина
10:13
Петербуржцев с электронным полисом ОМС примут в сотне медучреждений города
10:05
США откажутся от финансирования МКС
10:01
Джугашвили и Хрущев высказались о «Смерти Сталина»
09:57
В Петербурге раскрыли серию налетов на ювелирные
09:51
Кто в областной полиции первый в 2017 году
09:43
Пропавший в Петербурге инженер КБ подводных лодок найден мёртвым
09:39
Россельхознадзор заподозрил четверть всех сыров в России в украинском происхождении
09:31
На Московском девушка въехала в столб. Пострадали двое
09:27
Таджикского «революционера» задержали в Петербурге
09:23
«Гражданский проспект» проверили и открыли
09:20
Московский банк «Стар Альянс» лишился лицензии
09:11
На Московском шоссе в эвакуатор влетел микроавтобус и скинул авто на человека
09:02
Трамп заявил, что готов дать показания по «российскому делу»
08:59
Бомбу в «Девяткино» не нашли
08:57
В мусорном контейнере в Горелово нашли наркотики
08:48
Следом за «Девяткино» закрыли «Гражданский проспект»
08:44
СМИ: В России хотят ввести штрафы и уголовные наказания за фиктивный техосмотр
08:36
Петербуржца задержали за интимные фото в переписке с ребенком «ВКонтакте»
08:32
Причиной взрыва газа в Екатеринбурге мог стать перепад температур
08:24
На Камчатке за час произошли три землетрясения
08:16
В Финляндии потребовали у МОК назвать причины недопуска россиян на Олимпиаду
08:08
Цена барреля Brent поднялась выше 70 долларов
08:00
В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток»
07:56
В метро «Девяткино» не пускают пассажиров
01:55
В прокат выходит последний фильм Ханеке
01:38
В Публичке покажут несбывшийся метрополитен и перестроят Питер
01:16
Татьяна Толстая поставит диагноз современному языку и литературе
00:48
В багажнике автомобиля, попавшего в ДТП в Москве, нашли труп
00:28
В Екатеринбурге произошел взрыв газа в жилом доме
00:02
Смольный выбрал подрядчиков на проектирование новых велодорожек
24/01
Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство
24/01
Сена вышла из берегов: в Париже оранжевый уровень опасности
24/01
За переезд в депрессивные районы Ленобласти дадут по три миллиона
24/01
FIFA окончательно проверит стадион «Санкт-Петербург» на готовность к ЧМ-2018
24/01
За два часа со льда Финского залива спасли шесть человек
24/01
Дворкович: В России олигархов нет
24/01
В Москве автомобиль въехал в остановку, погиб человек
24/01
На Луначарского горело кафе
24/01
Возле Сенной горит заброшенное здание
24/01
Путин: Госпрограмма вооружений утверждена на 10 лет
24/01
Jim Hall Live! Легендарное джазовое трио Джима Холла
24/01
Петербургский парламент хотят засудить за дресс-код
24/01
Создан мультфильм о волшебном Петербурге и его музыкантах
24/01
Через подставную фирму в Петербург привлекали мигрантов
24/01
Президент Финляндии потратил на "прочие расходы" 350 тысяч евро
24/01
Драпеко предложила создать совет по нравственности для оценки художественных произведений
24/01
«Фонтанка» за 60 секунд - 24 января
24/01
Верховный суд обязал пересмотреть решение о выдворении журналиста Али Феруза
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
25.01.2018 11:03

В трех районах Петербурга ждут тепла 272 дома

Теплоэнергетики нашли проблемные участки на магистралях в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах Петербурга утром 25 января. Из-за превентивного ремонта в квартирах почти трех сотен домов жарко не будет. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», в режим повышенной готовности компанию перевели температурные качели. Перепад температур увеличивает нагрузку на трубопроводы, и сотрудникам прибавили дополнительные обходы участков. Парение и слабые места на сетях обнаружили на Троицком проспекте, 4, Новгородской улице, 3, и на Дачном проспекте, 15. Ремонт назначен на ближайшее время и займет около суток. Попавшие в зону аварии здания в это время будут получать теплоснабжение по пониженным параметрам, но без горячей воды, как заверили в компании, не останутся. 

Самую тонкую, 500-мм, трубу на Новгородской, которая запитыват 32 дома, обещают починить к пяти утра 26 января. К 10:30 должны закончить ремонт трубопровода диаметром 800 мм на Троицком проспекте, который обеспечивает теплом 210 зданий. К часу дня предполагается завершить работы на 600-мм трубе на Дачном проспекте. Там похолодает в 30 домах. 

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54

«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»

25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В трех районах Петербурга ждут тепла 272 дома
В 35 домов Московского района возвращают тепло
Парковку на Королёва залила вода при прорыве коммуникаций
В дома на Серебристом бульваре возвращают тепло
Следственные органы проверят подвал с «открытой навигацией» на 9-й Советской
На Серебристом бульваре в 5 домах остывают батареи
В подвале дома на 9-й Советской открыли навигацию
В дома Купчино возвращается тепло
В центре Петербурга с крыши упал уборщик снега
В Купчино четыре дома попали в зону аварии
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Смольный подружит дворников через ГЛОНАСС
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина: Ленинград Высоцкого

Создан мультфильм о волшебном Петербурге и его музыкантах

Сена вышла из берегов: в Париже оранжевый уровень опасности

Новости компаний
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
ЖК «Полис на Комендантском»
10.11.2017 12:34
Строительство ЖК «Полис на Комендантском» выходит на новый этап
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском», который «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, завершили устройство фундаментной плиты 1-го корпуса: полностью залит фундамент 20, 19 и 18 секций
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.