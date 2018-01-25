В трех районах Петербурга ждут тепла 272 дома

Теплоэнергетики нашли проблемные участки на магистралях в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах Петербурга утром 25 января. Из-за превентивного ремонта в квартирах почти трех сотен домов жарко не будет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», в режим повышенной готовности компанию перевели температурные качели. Перепад температур увеличивает нагрузку на трубопроводы, и сотрудникам прибавили дополнительные обходы участков. Парение и слабые места на сетях обнаружили на Троицком проспекте, 4, Новгородской улице, 3, и на Дачном проспекте, 15. Ремонт назначен на ближайшее время и займет около суток. Попавшие в зону аварии здания в это время будут получать теплоснабжение по пониженным параметрам, но без горячей воды, как заверили в компании, не останутся.

Самую тонкую, 500-мм, трубу на Новгородской, которая запитыват 32 дома, обещают починить к пяти утра 26 января. К 10:30 должны закончить ремонт трубопровода диаметром 800 мм на Троицком проспекте, который обеспечивает теплом 210 зданий. К часу дня предполагается завершить работы на 600-мм трубе на Дачном проспекте. Там похолодает в 30 домах.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.