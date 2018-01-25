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25.01.2018 10:33

В 2017 году Группа ЦДС ввела в эксплуатацию свыше 580 тыс. кв. м

В 2017 году Группа ЦДС ввела в эксплуатацию свыше 580 тыс. кв. м
ГК «ЦДС»

В 2017 году Группа ЦДС ввела в эксплуатацию 14 объектов недвижимости общей площадью свыше 580 тыс. кв. м:

•         Корпус 1 (1, 2 и 3 этапы) жилого комплекса ЦДС «Муринский Посад» общей площадью свыше 165 тыс. кв. м;

•         Корпуса 7, 8, 9, 10 и 11 ЦДС «Новое Мурино» общей площадью свыше 126 тыс. кв. м;

•         Корпуса 1 и 2 ЦДС «Весна 2» общей площадью свыше 90 тыс. кв. м;

•         Корпус 5 ЦДС «Приневский» общей площадью свыше 66 тыс. кв. м;

•         Корпус 1 ЦДС «Новые Горизонты» общей площадью свыше 58 тыс. кв. м

•         Корпус 1 ЦДС «Весна 3» общей площадью свыше 48 тыс. кв. м;

•         Корпус Е ЦДС «Новое Янино» общей площадью свыше 35 тыс. кв. м.

 

В 2018 году компания планирует вывести на рынок шесть новых проектов, расположенных как в Санкт-Петербурге, так и на территории Ленинградской области.

В границах Санкт-Петербурга будут реализованы 4 проекта комфорт-класса:

•         Жилой комплекс на Белоостровской улице жилой площадью свыше 242 тыс. кв. м;

•         Жилой комплекс на улице Невзоровой жилой площадью свыше 82 тыс. кв. м;

•         Жилой комплекс на Пискаревском проспекте жилой площадью свыше 78 тыс. кв. м;

•         Жилой комплекс на Волковском пр. жилой площадью свыше 17 тыс. кв. м.

 

В границах Ленинградской области Группа ЦДС запустит 2 новых проекта:

•         Жилой комплекс в Мурино жилой площадью свыше 177 тыс. кв. м;

•         Жилой комплекс в Кудрово жилой площадью свыше 165 тыс. кв. м.

Общая площадь новых проектов Группы ЦДС превышает 800 тыс. кв. м. Объекты будут выведены на рынок в течение 2018 года.

 

«Перспективные проекты разрабатываются в соответствии с нашим новым подходом к формированию продукта, – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. – Изменения затронули всё: от объемно-планировочных решений зданий, устройства инженерных систем до формирования периметра квартала и его дворов. Мы увеличили количество планировочных решений квартир, продумали их функциональность до мельчайших деталей. Первый жилой комплекс, спроектированный по новым стандартам, мы планируем вывести на рынок уже в марте текущего года».

ЖК «Муринский Посад»  – застройщик ООО "ИнвестКапитал", разрешение на строительство №47-RU47504307-049K-2017 от 04.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/

ЖК Новое Мурино – застройщик ООО "ИнвестКапитал", разрешение на строительство №47-RU47504307-54-2013 от 30.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-murino/documents/

ЖК "Весна 2"  -  застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-2/documents/

ЖК «Приневский» -  застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №78-12027720-2014 от 26.11.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

ЖК «Новые Горизонты» -  застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU 47504302-63 от 21.05.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novye-gorizonty/documents/

ЖК "Весна 3" -  застройщик ООО "Универсал Инвест", разрешение на строительство №47-RU47504303-099K-2016 от 08.08.2016, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/

ЖК «Новое Янино»  -  застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU47504303-58/14 от 03.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/

Справка о ГК «ЦДС»


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24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
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