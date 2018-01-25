ЦБ поддержал идею запретить госбанкам покупать другие банки

Банк России поддержал предложение ФАС запретить госбанкам покупать другие кредитно-финансовые организации. Об этом 25 января заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров.

«Мы направили его в Центральный банк и, более того, уже получили ответ. В целом регулятор поддерживает наши устремления, мы получили соответствующий ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина», — цитирует Кашеварова РИА Новости.

Cуть предложений ФАС заключается в том, чтобы ограничить возможности государства и аффилированных с ним лиц, включая госбанки, приобретать блокпакет доли уставного капитала банков.