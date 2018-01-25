Скончалась «Золушка» советской эстрады Людмила Сенчина

В Петербурге 25 января после долгой болезни скончалась певица Людмила Сенчина, народная артистка России, знаменитая исполнительница песни «Золушка» и романса «Целую ночь соловей нам насвистывал».

У певицы было фактически два дня рождения: согласно документам, она появилась на свет 13 января 1948 года. На самом деле она родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы Николаевской области. Так или иначе, поздравления с 70-летием она принимала, уже находясь в больнице.

Супруг певицы Владимир Андреев сведения о ее кончине не подтверждает и не опровергает, пообещав сообщить официальную информацию чуть позднее. Однако печальную новость назвали достоверной в БКЗ «Октябрьский», добавив, что певица в последние дни себя очень плохо чувствовала.

Людмила Сенчина получила музыкальное образование в Ленинграде, окончив Музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова, после которого была приглашена в Театр музыкальной комедии. А исполнив песню «Золушка» на «Голубом огоньке», получила всесоюзную известность.

Сенчина работала телеведущей в передаче «Артлото», снялась в фильме «Вооружен и очень опасен», многократно становилась лауреатом конкурса «Песня года». Ее концерты на сцене БКЗ «Октябрьский» пользовались большой популярностью у петербуржцев.