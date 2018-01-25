В Петербурге раскрыли серию налетов на ювелирные

Ювелирные магазины и попавший в список салон сотовой связи в северной части Петербурга несколько раз за полгода подвергались налетам. По версии следствия, больше 2,5 млн на них заработала парочка тунеядцев.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, сотрудники уголовного розыска полицейского главка и Красногвардейского района задержали двух местных жителей, 30 и 40 лет. У обоих в прошлом судимости, а в настоящем – отсутствие постоянной работы. Но без денег они не остались: как полагает следствие, каждые два месяца навещали ювелирные. Предполагается, что с весны по осень прошлого года они посетили пять салонов с украшениями и один с мобильными телефонами. После каждого такого визита сотрудники подсчитывали потери.

Первым в мае пострадал «Золотой» на проспекте Наставников, 22, откуда вынесли украшений почти на 370 тысяч рублей. Через два месяца грабители вломились в «Связной» на проспекте Просвещения, откуда ушли с семью телефонами на 178 тысяч. В сентябре безоружный покупатель ограбил ювелирный на Гражданском проспекте более чем на миллион. В конце октября без драгоценностей на аналогичную сумму оставили «Золотой» на Индустриальном проспекте.

Ничего из перечисленного у подозреваемых не нашли. Оба задержаны на двое суток.