Пропавший в Петербурге инженер КБ подводных лодок найден мёртвым

Тело сотрудника конструкторского бюро «Малахит» нашли в его собственной квартире в Петергофе вечером 24 января.

Как стало известно «Фонтанке», полиция вскрыла дверь одной из квартир в восьмом доме на улице Петергофской. Внутри обнаружили тело 30-летнего Ярослава Дьячкова, работавшего в конструкторском бюро «Малахит». Ранее о его пропаже заявили в полицию коллеги.

Дьячков занимал должность инженера первой (высшей) категории, а предприятие, на котором он трудился, имеет статус режимного, по этой причине однодневное отсутствие на рабочем месте вызывало опасения.

В ГСУ СК по Петербургу подтвердили информацию о смерти инженера, добавив, что проводится доследственная проверка.