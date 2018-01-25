Россельхознадзор заподозрил четверть всех сыров в России в украинском происхождении

До четверти всех сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения, считает Россельхознадзор. Запрещенная из-за продэмбарго продукция переупаковывается в Белоруссии и ввозится под видом сыра из Македонии и Ирана.

Ежегодный объем поставок в Россию сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры, достигает 150–300 тыс. т в год, сообщила РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Она также отметила, что ​значительная часть таких продуктов выпущена на Украине, поставки из которой запрещены с 2016 года.

В октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная горка» на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из таких стран, как Македония, Китай, Иран, Сан-Марино. При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружали.

«Скорее всего, речь идет о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в ​​частности, через «Белтаможсервис»)», — говорится в отправленном в середине декабря 2017 года письме руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта заместителю главы Минэкономразвития Савве Шипову. При этом, как пишет РБК, в письме отмечалось, что речь идет о поставках на территорию России «небезопасной и низкокачественной продукции».

Белоруссия, по данным Федеральной таможенной службы, является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в Россию — по итогам 11 месяцев 2017 года на нее пришлось более 84% от всей ввезенной продукции, или 119,4 млн т.

Белоруссия является главным бенефициаром введенного Россией летом 2016 года эмбарго на поставки продуктов из стран ЕС. В августе 2017 года ФТС раскрыла крупнейшую сеть поставщиков реэкспортного продовольствия из республики. Таможенной службе удалось вычислить 29 компаний, которые занимались незаконным ввозом продукции с помощью контрагентов — РУП «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом». Позже «Белтаможсервис» заявил о своей непричастности к контрабандным поставкам в Россию.