Таджикского «революционера» задержали в Петербурге

Сотрудники Центра «Э» петербургского главка задержали уроженца Средней Азии. На родине его подозревают в расшатывании конституционного строя и «разжигании».

Как стало известно «Фонтанке», оперативники встретили 37-летнего гражданина Таджикистана в девятом часу утра 24 января у дома №5 по Майкову переулку. На родине мужчину объявили в международный розыск по пяти «политическим» статьям Уголовного кодекса, связанным в основном с публичными призывами к насильственному изменению конституционного строя. Но есть и статья о возбуждении национальной розни. Вынесено заочное решение об аресте.

По версии таджикских силовиков, задержанный — активный участник общественно-политического движения «Группа 24», запрещенного верховным судом страны. Организация была создана в 2012 году в Москве предпринимателем Умарали Кувватовым, которого убили в январе 2015 года в Стамбуле — накануне инициированных им акций протеста. В связи с тем, что в Средней Азии «Группа 24» объявлена экстремистской, ее участники живут в основном за рубежом. Штаб-квартира находится в Германии. Есть активисты и в России, и в данный момент Центр «Э» как раз устанавливает возможную связь задержанного с адептами движения в Петербурге.