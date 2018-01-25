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25.01.2018 09:20

Московский банк «Стар Альянс» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора 25 января.

«В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», – объяснили в ЦБ.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.

Отмечается, что по величине активов банк на 1 декабря занимал 536-е место в банковской системе России. Кредитно-финансовая организация не являлась участником системы страхования вкладов.

 


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24.01.2018 11:17
«Л1» готовится запустить новые строительные проекты
В 2017-м году компания «Л1» ввела в эксплуатацию 245 тысяч кв. м жилья, почти 7% общегородского объема.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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