Московский банк «Стар Альянс» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора 25 января.

«В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», – объяснили в ЦБ.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.

Отмечается, что по величине активов банк на 1 декабря занимал 536-е место в банковской системе России. Кредитно-финансовая организация не являлась участником системы страхования вкладов.