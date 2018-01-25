На Московском шоссе в эвакуатор влетел микроавтобус и скинул авто на человека

Две аварии с «перевёртышами» произошли ночью 25 января на Московском шоссе в Петербурге. На месте одной из них случилось ещё одно ДТП: во время съёмок сюжета журналистами Пятого канала в эвакуатор, на который уже погрузили «перевёртыш», врезался микроавтобус, проскочив в сантиметрах от съёмочной группы. От удара легковушка слетела с креплений и задела человека.

ГИБДД даёт официальную информацию об одном ДТП, на 677-м километре М-10 (Пушкинский район города), в котором пострадали две несовершеннолетние девочки. Пятый канал сообщает о четырёх госпитализированных.

Журналисты подтверждают многочисленные сообщения автомобилистов о том, что причиной повышенной аварийности на шоссе может быть отсутствие освещения.

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