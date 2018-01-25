Трамп заявил, что готов дать показания по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, заявил, что готов дать показания спецкомитету во главе с Робертом Мюллером, который уже больше года расследует связи американского лидера и его администрации с Россией и предполагаемое вмешательство Москвы в ход президентских выборов 2016 года.

«На самом деле я с нетерпением жду этого, — ответил глава государства на вопрос, собирается ли он разговаривать со спецпрокурором. — История заключается в следующем: никакого сговора вообще не было. Нет препятствий, и я с нетерпением этого жду», – цитирует американского лидера РБК со ссылкой на CNN.

Трамп добавил, что дал бы показания по «российскому делу» под присягой. Сама беседа, по его словам, может состояться через две-три недели. Президент добавил, что перед дачей показаний он посоветуется со своими адвокатами.

Накануне, 24 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источник, а также издание The Washington Post сообщили, что спецпрокурор Роберт Мюллер планирует допросить американского президента в рамках своего расследования. По данным СМИ, он хочет задать Трампу вопросы об увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми и об отставке его бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.​

Расследование предполагаемого «российского следа» в президентских выборах длится с 2017 года. Его начали после сообщений о контактах членов предвыборного штаба Трампа с представителями российских властей. В Москве любые связи своих политиков с соратниками американского президента опровергали.