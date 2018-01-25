В мусорном контейнере в Горелово нашли наркотики

Несколько граммов запрещенного вещества привели полицейских к подпольной лаборатории в Красносельском районе Петербурга. Перед тем, как изъять килограммы, за граммами пришлось нырять в отходы.

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, тщательному обследованию мусорного контейнера у дома №190 по улице Коммунаров предшествовала оперативная информация о подпольной лаборатории по производству психотропа. Подозрения нашли подтверждение в почти 12 граммах вещества, вытащенных оперативниками из контейнера 17 января. Экспертиза показала, что это наркотик, и накануне было возбуждено дело по статье 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств.

Лабораторию нашли в соседнем с мусорной площадкой доме. После обыска из одной из квартир вынесли холодильники, лабораторную посуду, химические реактивы, остальное оборудование и больше 10 килограммов смеси, содержащей психотропное вещество. Там же задержали двух молодых людей 25-ти и 26-ти лет. Оба живут на Васильевском острове и официальной работы не имеют.

В ГУ МВД России добавили, что подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК России. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы сбыта амфетамина.