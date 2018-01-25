Следом за «Девяткино» закрыли «Гражданский проспект»

Красная ветка петербургского метрополитена стала короче на две станции в утренний час пик 25 января. На обеих проверяют подозрительные предметы.

Как сообщили в пресс-службе метро, с 8:40 поезда по первой линии следуют только до «Академической». «Гражданский проспект» закрыли на вход и выход из-за бесхозной находки, которую проверяют специалисты. Ранее пассажиров лишили конечной станции «Девяткино», сначала ограничив вход, а потом полностью закрыв станцию. Там опасения вызвал закрытый рюкзак, который осматривают уже больше часа.