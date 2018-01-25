СМИ: В России хотят ввести штрафы и уголовные наказания за фиктивный техосмотр

В России готовится реформа регламента техосмотра автомобилей. Операторов предложили штрафовать и привлекать к уголовной ответственности за недостоверные сведения.

С пакетом поправок Минэкономразвития 25 января ознакомилась газета «Коммерсантъ». В министерстве предложили исключить возможность получить диагностическую карту, фактически не заезжая на пункт осмотра. Для этого карты будут составлять только в электронном виде и заверять электронной подписью. Сам процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, а после – загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).

Случаи, если оператор сформировал карту и допустил не прошедшую техосмотр машину к движению, грозят штрафом до 10 тысяч рублей. Если сотрудник умышленно передавал в центральную базу заведомо недостоверные сведения, ему будет грозить уголовная ответственность. Совершение таких действий группой лиц по сговору будут наказывать лишением свободы до двух или до четырех лет в зависимости от тяжести преступления.

Дорожные автоинспекторы смогут выявить нарушителей по той же Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО). Если автомобиль попадет в аварию, причиной которой стала неисправность, то страховщики получат право подать иск к автовладельцу.

По данным издания, поправки уже направлены на утверждение в правительство, а после этого должны быть внесены на рассмотрение в Госдуму.