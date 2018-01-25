Петербуржца задержали за интимные фото в переписке с ребенком «ВКонтакте»

Двух подозреваемых в педофилии задержали в Петербурге 24 января. По версии следствия, один развращал школьницу фотографиями в социальной сети, второй надругался над девочкой семи лет в квартире.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 21 января в следственные органы Невского района с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее дочь-восьмиклассница стала жертвой развратника. В течение августа-октября 2017-го неизвестный во время переписки «ВКонтакте» присылал девочке 14-ти лет неприличные снимки. По подозрению в растлении подростка задержан 33-летний безработный житель Тюменской области.

А 16 января полиции Московского района стало известно о насильственных действиях сексуального характера в отношении семилетней. Предполагаемый злоумышленник также задержан. Это 36-летний безработный, проживающий на Ленинском проспекте.